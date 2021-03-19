Лига Европы: результаты всех матчей 1/8 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В четвертьфинале Лиги Европы сыграют итальянская "Рома", английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", испанские "Гранада" и "Вильярреал", загребское "Динамо", амстердамский "Аякс" и пражская "Славия".
Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.
Лига Европы
1/8 финала. повторные матчи
18 марта
"Молде" (Норвегия) - "Гранада" (Испания) 2: 1
Первый матч - 0: 2
Голы: Вальехо, 29 (авт.), Эстадио, 90 (пен.) - Сольдадо, 72
"Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) 0: 1
Первый матч - 3: 1
Гол Эль-Араби, 51
"Шахтер" (Украина) - "Рома" (Италия) 1: 2
Первый матч - 0: 3
Голы: Мораес, 59 - Майораля, 48, 72
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Тоттенхэм" (Англия) 0: 3
Первый матч - 0: 2
Голы: Оршич, 62, 83, 106
"Вильярреал" (Испания) - "Динамо" (Украина) 2: 0
Первый матч - 2: 0
Голы: Морено, 13 36
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Аякс" (Нидерланды) 0: 2
Первый матч - 0: 3
Голы: нерес, 21 Тадич, 49 (пен.)
"Милан" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0: 1
Первый матч - 1: 1
Гол: Погба, 49
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Славия" (Чехия) 0: 2
Первый матч - 1: 1
Голы: Олаинка, 14 Станчу, 74
- 18 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" проиграл римской "Роме".
- Лондонский "Арсенал" дома проиграл афинском "Олимпиакосу" , но вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- После этого в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанскому "Вильярреалу" .
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