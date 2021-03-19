Лига Европы: результаты всех матчей 1/8 финала

19 марта, 2021, 07:15

В четверг, 18 марта, были сыграны все матчи 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четвертьфинале Лиги Европы сыграют итальянская "Рома", английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", испанские "Гранада" и "Вильярреал", загребское "Динамо", амстердамский "Аякс" и пражская "Славия".

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.

Лига Европы

1/8 финала. повторные матчи

18 марта

"Молде" (Норвегия) - "Гранада" (Испания) 2: 1

Первый матч - 0: 2

Голы: Вальехо, 29 (авт.), Эстадио, 90 (пен.) - Сольдадо, 72

"Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) 0: 1

Первый матч - 3: 1

Гол Эль-Араби, 51

"Шахтер" (Украина) - "Рома" (Италия) 1: 2

Первый матч - 0: 3

Голы: Мораес, 59 - Майораля, 48, 72

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Тоттенхэм" (Англия) 0: 3

Первый матч - 0: 2

Голы: Оршич, 62, 83, 106

"Вильярреал" (Испания) - "Динамо" (Украина) 2: 0

Первый матч - 2: 0

Голы: Морено, 13 36

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Аякс" (Нидерланды) 0: 2

Первый матч - 0: 3

Голы: нерес, 21 Тадич, 49 (пен.)

"Милан" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 0: 1

Первый матч - 1: 1

Гол: Погба, 49

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Славия" (Чехия) 0: 2

Первый матч - 1: 1

Голы: Олаинка, 14 Станчу, 74