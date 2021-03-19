Лига Европы: определились все команды, которые сыграют в четвертьфинале

19 марта, 2021, 00:23

После матчей 18 марта определились все команды, которые сыграют в четвертьфинале Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четвертьфинале Лиги Европы сыграют итальянская "Рома", английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", испанские "Гранада" и "Вильярреал", загребское "Динамо", амстердамский "Аякс" и пражская "Славия".

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.

UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2021