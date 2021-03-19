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Espreso.tvСпортЛига Европы: определились все команды, которые сыграют в четвертьфинале

Лига Европы: определились все команды, которые сыграют в четвертьфинале


фото: Getty Images
После матчей 18 марта определились все команды, которые сыграют в четвертьфинале Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четвертьфинале Лиги Европы сыграют итальянская "Рома", английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", испанские "Гранада" и "Вильярреал", загребское "Динамо", амстердамский "Аякс" и пражская "Славия".

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Начало трансляции в 14:00.

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