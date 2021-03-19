Лига Европы: где и когда смотреть жеребьевки четвертьфинала
19 марта, 2021, 07:33
Сегодня, 19 марта, пройдет жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В четвертьфинале Лиги Европы сыграют итальянская "Рома", английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", испанские "Гранада" и "Вильярреал", загребское "Динамо", амстердамский "Аякс" и пражская "Славия".
Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1", официальном сайте УЕФА и Медиасервис Megogo. Начало в 14:00.
- 18 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" проиграл римской "Роме".
- Лондонский "Арсенал" дома проиграл афинском "Олимпиакосу" , но вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- После этого в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" проиграло испанскому "Вильярреалу" .
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