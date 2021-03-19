Лига Европы: где и когда смотреть жеребьевки четвертьфинала

19 марта, 2021, 07:33

Сегодня, 19 марта, пройдет жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четвертьфинале Лиги Европы сыграют итальянская "Рома", английские "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", испанские "Гранада" и "Вильярреал", загребское "Динамо", амстердамский "Аякс" и пражская "Славия".

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 19 марта. Прямая трансляция будет доступна на телеканале "Футбол 1", официальном сайте УЕФА и Медиасервис Megogo. Начало в 14:00.