Лига чемпионов: результаты жеребьевки четвертьфинала и полуфинала

19 марта, 2021, 13:18

Сегодня, 19 марта, прошла жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В четвертьфинале ЛЧ сыграют мадридский "Реал", дортмундская "Боруссия", мюнхенская "Бавария", португальский "Порту", французский ПСЖ, а также английские "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Сити".

Первые матчи четвертьфинальной стадии пройдут 6 и 7 апреля, а ответные - 13 и 14 апреля. Полуфиналы запланированы на 27/28 апреля и 4/5 мая.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 29 мая и пройдет в Стамбуле.

Лига чемпионов

четвертьфинал

"Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Порту" (Португалия) - "Челси" (Англия)

"Бавария" (Германия) - ПСЖ (Франция)

"Реал" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)

Лига чемпионов

полуфинал

"Бавария" (Германия) / ПСЖ (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия) / "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Реал" (Испания) / "Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия) / "Челси" (Англия)

17 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила римский "Лацио" .

В параллельном матче лондонский "Челси" победил "Атлетико" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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