Киевский метрополитен с апреля откажется от "зеленых" карточек: как будем платить
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Согласно сообщению, пользоваться поездками на бесконтактных ( "зеленых") карточках метро можно до 31 марта 2021 года. Также с 5 апреля прекращается работа сервисных центров подземки.
Поэтому оплатить проезд в метро можно будет с помощью Kyiv Smart Card, бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы, с помощью мобильных приложений Google Pay, Apple Pay и Kyiv Smart Card, а также разовым бумажным или электронным билетом с QR-кодом.
Так, для того чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой.
Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за один раз. Приобрести ее можно в кассах метрополитена или в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метро. Карточка пополняется через приложение "Киев Цифровой" или в кассах метрополитена и в терминалах самообслуживания.
Одноразовый QR-билет можно приобрести в приложении Киев Цифровой или в кассах станций метро и терминалах самообслуживания.
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