Киевская область пойдет на жесткий карантин, - Тимошенко
Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает ТСН .
"Сейчас сделано так, что закрывают именно регионы. В Киеве сейчас плохо, на Франковщине, Закарпатье, Житомирщине, Виннитчине - закрыто. Но, например, на Днепропетровщине или на Харьковщине есть свободные места, 30% занятости коек, зачем закрывать регион? Думаю, Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там есть проблемы ", - сказал Тимошенко.
По его словам, местная власть отвечает за карантин, поскольку ей лучше видно, что происходит на местах.
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