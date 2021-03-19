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Espreso.tvОбществоКиевская область пойдет на жесткий карантин, - Тимошенко

Киевская область пойдет на жесткий карантин, - Тимошенко

В Киевской области есть проблемы в связи с распространением коронавируса, поэтому область пойдет на жесткий карантин

Об этом заявил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает ТСН .

"Сейчас сделано так, что закрывают именно регионы. В Киеве сейчас плохо, на Франковщине, Закарпатье, Житомирщине, Виннитчине - закрыто. Но, например, на Днепропетровщине или на Харьковщине есть свободные места, 30% занятости коек, зачем закрывать регион? Думаю, Киевская область сейчас также будет закрываться, потому что там есть проблемы ", - сказал Тимошенко.

По его словам, местная власть отвечает за карантин, поскольку ей лучше видно, что происходит на местах.

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