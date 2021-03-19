 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоКиев в ближайшие недели может получить вакцину от коронавируса за средства из местного бюджета, - Кличко

Киев в ближайшие недели может получить вакцину от коронавируса за средства из местного бюджета, - Кличко

Киев может получить вакцину от COVID-19 за счет бюджета города

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина .

"Сейчас мы делаем все возможное, чтобы была вакцина, чтобы в ближайшее время мы получили подписанный контракт. Я убежден, что в ближайшие недели Киев может получить вакцину", - заявил он.

Кличко напомнил, что Киев выделил 140 млн грн на закупку препарата.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 марта, 2021 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать