Киев в ближайшие недели может получить вакцину от коронавируса за средства из местного бюджета, - Кличко

19 марта, 2021, 22:15

Киев может получить вакцину от COVID-19 за счет бюджета города

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина .

"Сейчас мы делаем все возможное, чтобы была вакцина, чтобы в ближайшее время мы получили подписанный контракт. Я убежден, что в ближайшие недели Киев может получить вакцину", - заявил он.

Кличко напомнил, что Киев выделил 140 млн грн на закупку препарата.