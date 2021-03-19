Киев в ближайшие недели может получить вакцину от коронавируса за средства из местного бюджета, - Кличко
19 марта, 2021, 22:15
Киев может получить вакцину от COVID-19 за счет бюджета города
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина .
"Сейчас мы делаем все возможное, чтобы была вакцина, чтобы в ближайшее время мы получили подписанный контракт. Я убежден, что в ближайшие недели Киев может получить вакцину", - заявил он.
Кличко напомнил, что Киев выделил 140 млн грн на закупку препарата.
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