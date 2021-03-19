Курс валют: доллар и евро прекратили подорожание
19 марта, 2021, 09:10
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 19 марта 2021 года на отметке 27,68 грн / $
Об этом свидетельствуют данные НБУ .
По состоянию на 18 марта курс составлял 27,69 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 19 марта установлен на уровне 32,97 грн / евро. По состоянию на 18 марта курс составлял 32,97 грн / евро.
На наличном рынке 19 марта станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,60 продают - по 27,70 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,40 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27,68 - 28,50 грн / $.
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