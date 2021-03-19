КСУ получил на рассмотрение законопроект, который поможет монобольшинству уволить Сытника, - нардеп Совгиря

19 марта, 2021, 17:56

19 марта Конституционный суд получил на рассмотрение законопроект №5133 о порядке назначения и увольнения директора НАБУ и ГБР

Об этом постоянный представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Ольга Совгиря заявила в Telegram.

"В Конституционный Суд поступило конституционное обращение Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 106 Конституции Украины относительно порядка назначения на должности и освобождения от должностей директора НАБУ и директора ГБР требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

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Согласно закону "О Конституционном Суде Украины" заключение по обращению должно быть предоставлено в течение одного месяца ", - написала Совгиря.

Напомним, соответствующий законопроект Кабмина поступил в Верховную Раду вечером 15 февраля.

Сейчас, согласно закону, директора НАБУ можно выбирать не более чем на один срок, продолжительностью 7 лет. Артема Сытника назначили директором НАБУ в 2016 году, его полномочия заканчиваются в 2023 году.

2 марта нардеп Гео Лерос сообщил, что во фракции "Слуги народа" собирают подписи за внеочередное заседание, чтобы уволить руководителя НАБУ Артема Сытника .

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал пять ключевых вопросов для продолжения сотрудничества с МВФ. Одним из условий является закон о НАБУ - о назначении руководителя и его легитимизации в соответствии с Конституцией.

16 марта на утреннем заседании нардепы включили в повестку дня законопроект о расширении полномочий президента по назначению директоров НАБУ и ГБР и направили его в КСУ на экспертизу

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