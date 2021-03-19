Кризис в Армении: Пашинян сохранит должность премьера до досрочных парламентских выборов
19 марта, 2021, 15:49
Никол Пашинян сохранит должность премьер-министра Армении до проведения внеочередных парламентских выборов в стране
Об этом сообщил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, пишет Спутник Армении.
"Другой сценарий не обсуждался. Пашинян будет временно исполняющим обязанности", - отметил он.
Накануне Пашинян объявил о проведении 20 июня внеочередных выборов в национальный парламент.
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