Кризис в Армении: Пашинян сохранит должность премьера до досрочных парламентских выборов

19 марта, 2021, 15:49

Никол Пашинян сохранит должность премьер-министра Армении до проведения внеочередных парламентских выборов в стране

Об этом сообщил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, пишет Спутник Армении.

"Другой сценарий не обсуждался. Пашинян будет временно исполняющим обязанности", - отметил он.

Накануне Пашинян объявил о проведении 20 июня внеочередных выборов в национальный парламент.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb