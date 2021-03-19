Комитет Рады рекомендовал предоставить Госкосмосу специальный статус

19 марта, 2021, 17:40

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития принял рекомендацию, чтобы предоставить Государственному космическому агентству специальный статус

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Комитет рекомендует принять за основу законопроект №5017.

Документ предлагает четко разграничить полномочия между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности, Министерством обороны и Госкосмосом.

Предлагается определить полномочия агентства:

государственный надзор (контроль) за соблюдением субъектами космической деятельности Украины частной формы собственности законодательства о космической деятельности;

создание и эксплуатация наземного и космического сегментов спутниковых систем связи, вещания и дистанционного зондирования Земли, контроля и анализа космической обстановки, координатно-временного и навигационного обеспечения;

эксплуатация, поддержка и совершенствование объектов космической деятельности;

разработка и функционирование Системы сертификации космической техники Украины.

Отмечается, что закон устанавливает специальный статус ГКА.

"Это делается для того, чтобы, несмотря на то, какой состав парламента, какие настроения, такая деятельность, как космос, тесно связанная с оборонной и разведывательной деятельностью, продолжала работать, несмотря ни на что", - сообщил председатель экономического комитета Дмитрий Наталуха .

Вместе с тем Госкосмос предлагают оставить в структуре Кабинета министров под курированием профильного вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Агентству предоставят соответствующий статус и право формировать политику в космической отрасли государства, а также распоряжаться предприятиями космической отрасли.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде включить законопроект в повестку дня и по итогам рассмотрения в первом чтении принять его за основу", - говорится в сообщении.