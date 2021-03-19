К 30-летию Независимости: Ткаченко обсудил со шведским коллегой предоставление Украине исторических реликвий для показа в музеях

19 марта, 2021, 18:20

По случаю празднования 30-летия Независимости Украины Швеция может передать исторические реликвии, которые являются важными для государства

Об этом написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

"Имел приятное знакомство и интересную онлайн-встречу с министром культуры и демократии Королевства Швеция Амандой Линд. Наши страны активно сотрудничают на протяжении многих лет. Швеция, в частности, поддерживает независимые СМИ в Украине и выступает донором для многих проектов", - написал Ткаченко.

Он отметил, что по случаю празднования 30-летия Независимости стороны обсудили возможности демонстрации этих объектов в наших музеях.

Ткаченко рассказал о борьбе Украины с дезинформацией, представив решение о создании Международного центра противодействия дезинформации на базе СНБО и Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП.

"Пригласил шведскую сторону присоединиться к археологическому проекту Полтавского музея " Поле Полтавской битвы ". Ведь недавно ученые музея обнаружили новые исторические карты, позволяющие точно определить поля сражений под Полтавой в 1709 году. Обсуждая сделанное в рамках противодействия последствий пандемии, а также поделившись нашим планам, получил фидбэк, что они вдохновляют ", - добавил Ткаченко.