ГБР проверяет Гонтареву и Рожкову на возможную причастность к хищению 900 млн грн во время национализации ПриватБанка

19 марта, 2021, 21:11

Государственное бюро расследований проверяет возможную причастность ряда должностных лиц НБУ, в частности экс-главы Валерии Гонтаревой и первого заместителя главы регулятора Екатерины Рожковой, к хищению более 900 млн грн во время национализации ПриватБанка

Об этом сообщили Суспільному в Офисе генпрокурора.

Производство расследуется по двум статьям: "присвоение (растрата) имущества" и "злоупотребление властью или служебным положением".

"Главным следственным управлением Государственного бюро расследований по результатам рассмотрения обращения одной из общественных организаций в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения от 31.12.2020 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины и ч. 2 ст. 364 УК Украины" , - говорится в ответе.

В рамках производства следователи проверяют обстоятельства возможного завладения экс-главой и исполняющим обязанности председателя Национального банка совместно с руководителями и владельцами ряда юридических компаний средствами на сумму свыше 900 млн грн по предварительному сговору. Как отмечается в сообщении, подозреваемые совершили это путем заключения договоров о предоставлении юридических услуг по завышенным ценам.

Согласно инициалов, указанных в ответе на запрос, речь идет о Валерии Гонтаревой, а также действующем первом заместителе председателя НБУ Екатерине Рожковой.

"Ни одному лицу о подозрении не сообщалось, проведение обысков ни совершалось", - добавили в Офисе генпрокурора.

В пресс-службе опровергли информацию о том, что производство якобы открыто по подозрению в государственной измене.

Напомним, 18 марта издание Kyiv Post сообщило , что ппротив первого замглавы НБУ Екатерины Рожковой и некоторых сотрудников регулятора ведется расследование о возможной госизмене.

Рожкова 19 марта сообщила, что не знает о каких-либо обвинениях ее в государственной измене, однако добавила, что внутри НБУ действительно ведутся внутренние расследования о сотрудничестве с агентством Kroll и юридическими советниками.