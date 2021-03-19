FERREXPO и ФК "Ворскла" предоставили очередную партию помощи медучреждениям Полтавщины почти на 4 млн гривен
19 марта, 2021, 15:08
Группа компаний FERREXPO Константина Жеваго и футбольный клуб "Ворскла" передали очередную партию помощи Полтавской областной клинической больнице имени М.В. Склифосовского. Стоимость поставки составила почти 4 млн гривен
"В этой поставке находятся 10 кислородных концентраторов, 10 мониторов пациентов и 10 многофункциональных кроватей со специальными электрическими подведениями. Это также комбинезоны бактериологической защиты, защитные маски и перчатки ", - сообщил директор БФ Полтавского ГОК Вячеслав Минязев.
Директор Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Виктор Лысак отмечает: весьма важно получать именно то медицинское оборудование, которого так не хватает в период карантина.
"Сегодня количество пациентов резко увеличивается в стационарных условиях, поэтому использование средств индивидуальной защиты, оно тоже для нас очень важно", - добавил Виктор Лысак.
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