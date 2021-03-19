Еще один чемпион мира отказался от боя с Ломаченко

19 марта, 2021, 18:39

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хейни договорился о бое с Хорхе Линаресом

Об этом сообщает инсайдер Майкл Бенсон в twitter.

По информации инсайдера, WBC официально утвердил защиту пояса Девина Хейни против Хорхе Линареса. Поединок пройдет 21 мая. Место боя пока не сообщается.

Победитель боя Хейни - Линарес должен будет провести обязательную защиту титула перед Хавьером Фортуной в течение 90 дней. Интересно, что доминиканец занимает лишь второе место в рейтинге WBC, тогда как есть первый номер - Василий Ломаченко.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

Лопес является "франчайзинговым" чемпионом WBC, в то время, как Девин Хейни обладает "регулярным" поясом организации.

Michael Benson (@MichaelBensonn) March 18, 2021

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