Еще один чемпион мира отказался от боя с Ломаченко
Об этом сообщает инсайдер Майкл Бенсон в twitter.
По информации инсайдера, WBC официально утвердил защиту пояса Девина Хейни против Хорхе Линареса. Поединок пройдет 21 мая. Место боя пока не сообщается.
Победитель боя Хейни - Линарес должен будет провести обязательную защиту титула перед Хавьером Фортуной в течение 90 дней. Интересно, что доминиканец занимает лишь второе место в рейтинге WBC, тогда как есть первый номер - Василий Ломаченко.
В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.
Лопес является "франчайзинговым" чемпионом WBC, в то время, как Девин Хейни обладает "регулярным" поясом организации.
Michael Benson (@MichaelBensonn) March 18, 2021
- 3 марта Девин Хейни заявил, что в апреле-мае готов встретиться с Василием Ломаченко .
- 18 марта стало известно, что чемпион мира по версии WBC в первом легком весе Оскар Вальдес не будет драться с Ломаченко .
- 19 марта Теофимо Лопес объявил о дате и месте проведения боя с австралийцем Джорджем Камбососом.
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