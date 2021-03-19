Ермак усиливает связи с Вашингтоном для совместного противостояния российской агрессии, - эксперт

19 марта, 2021, 10:04

Последние действия главы Офиса президента Андрея Ермака привели к установлению каналов коммуникации Украины и США, направленных на противодействие влиянию Российской Федерации

Об этом написал в Facebook политконсультант Сергей Быков.

"Разведка США не признала причастность властей Украины к вмешательству в выборы США. При этом, разведка увидела, что президент РФ Владимир Путин был в курсе действий подсанкционного нардепа Деркача и его попыток скомпрометировать Джо Байдена, вмешавшись в американские выборы публикацией пленок. Джо Байден в интервью назвал Путина убийцей и сказал, что Россия ответит за вмешательство в выборы. Дубинский и Деркач (народные депутаты – прим. ред.) уже заплатили за свое участие в этой истории санкциями", - рассказал он.

В данный момент у Банковой есть «коридор возможностей» при взаимоотношениях с США, и глава ОП Ермак провел несколько кадровых назначений, направленных на укрепление связей двух стран.

"Оксана Маркарова отправлена послом Украины в США, заместителем в ОП взят Игорь Брусило. Маркарова должна работать с демократическим лобби в США, а Брусило содержательно готовить визиты президента, наполняя их смыслом. Эти кадровые решения были тактическими ходами Андрея Ермака, который отвечает за международку", - заметил эксперт.

По словам Быкова, сейчас Ермак готовит разговор советников стран Нормандского формата, параллельно усиливая взаимодействие с США, демонстрируя Байдену, что Украина готова бороться с российским влиянием.

"Медведчук, санкции против телеканалов, деолигархизация, исключение Дубинского из «Слуги народа», расследование подписания Харьковских соглашений, запуск «Крымской платформы» и кадровое усиление на американском направлении - это все тактика ОП. Очевидно, что Ермак затеял многоходовку с попыткой наладить предметные отношения с США по России, усилить давление на Москву по вопросу Крыма", - резюмировал эксперт.