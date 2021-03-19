Эрдоган раскритиковал Байдена за слова о Путине-убийце и похвалил российского лидера
19 марта, 2021, 14:30
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "недопустимым" и "неправильным для президента" комментарий президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина, в котором он назвал его убийцей
Об этом он заявил журналистам после пятничной молитвы в Стамбуле, передает Анадолу.
"Слова Байдена в адрес Путина не подходят государственному деятелю", - сказал Эрдоган.
По убеждению президента Турции, Путин на резонансное высказывание Байдена "дал очень умный ответ".
Напомним, на этой неделе Байден назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.
Путин, в свою очередь, ответил на это детской поговоркой .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти