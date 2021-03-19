Эрдоган раскритиковал Байдена за слова о Путине-убийце и похвалил российского лидера

19 марта, 2021, 14:30

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "недопустимым" и "неправильным для президента" комментарий президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина, в котором он назвал его убийцей

Об этом он заявил журналистам после пятничной молитвы в Стамбуле, передает Анадолу.

"Слова Байдена в адрес Путина не подходят государственному деятелю", - сказал Эрдоган.

По убеждению президента Турции, Путин на резонансное высказывание Байдена "дал очень умный ответ".

Напомним, на этой неделе Байден назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.

Путин, в свою очередь, ответил на это детской поговоркой .

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