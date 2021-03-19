Экс-тренера "Динамо" Хацкевича погнали из российского клуба
Об этом сообщает официальный сайт "Ротора" .
"Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в последних матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководство клуба решило освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности", - заявили в клубе из Волгограда.
"Ротор" набрал 18 очков в 23 турах и занимает тринадцатое место в чемпионате России.
Александр Хацкевич возглавил "Ротор" в 2019 году. До этого он тренировал киевское "Динамо", сборную Беларуси, "Витебск", минское "Динамо" и входил в тренерский штаб национальной команды Украины.
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Напомним, в декабре 2019 Александр Хацкевич возглавил волгоградский "Ротор" , который выступает во втором российском дивизионе.
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