Экс-тренера "Динамо" Хацкевича погнали из российского клуба

19 марта, 2021, 14:37

Бывшего главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича уволили из российского "Ротора"

Об этом сообщает официальный сайт "Ротора" .

"Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в последних матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководство клуба решило освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности", - заявили в клубе из Волгограда.

"Ротор" набрал 18 очков в 23 турах и занимает тринадцатое место в чемпионате России.

Александр Хацкевич возглавил "Ротор" в 2019 году. До этого он тренировал киевское "Динамо", сборную Беларуси, "Витебск", минское "Динамо" и входил в тренерский штаб национальной команды Украины.

Напомним, в декабре 2019 Александр Хацкевич возглавил волгоградский "Ротор" , который выступает во втором российском дивизионе.