Чтобы поставить в равные условия детей, которые учились в "красных" зонах, - Шкарлет об отмене ГНА

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, передает " Еспресо.TV ".

Шкарлет рассказал, что это сделали для того, чтобы поставить учеников в равные условия. Ведь из-за COVID-19 не все школьники могут полноценно учиться и посещать школу.

"Речь идет о тех детях, которые учатся в красных зонах, и не имеют возможности учиться в полноформатном режиме", - сказал Шкарлет.

Министр образования ответил, что каждый квартал Государственная служба делает мониторинг качества образования. Шкарлет добавил, что информация о том, что в Украине на 72% провальная системы дистанционного образования, не подтверждена.

"Действительно есть люди, которые не воспринимают дистанционное образование, но в целом и МОН, и профильный комитет ВР не ставили на одну ступень результат дистанционной и очной формы обучения. Для этого были реализованы несколько инструментов для выравнивания знаний студентов - Всеукраинская школа онлайн, которая позволяет в полноформатном режиме обеспечить процесс обучения не только в школе, а и на дистанционной форме ", - сказал Шкарлет.

Напомним, что Министерство образования и науки освободило выпускников начальной и базовой школы от государственной итоговой аттестации в этом году.

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