Церемония премии "Оскар-2021" пройдет в прямом эфире

19 марта, 2021, 16:15

Церемония вручения премии "Оскар-2021" 25 апреля состоится в оффлайн-режиме

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Hollywood Reporter .

Номинанты на премию получили письмо от продюсеров церемонии вручения премии с подробным описанием их видения "безопасного вечера" на живом мероприятии.

В письме продюсеры ответили на вопрос: "Конечно, ваша первая мысль: можно ли сделать это безопасно? Ответ - да, можно. Мы рассматриваем мероприятие как активнуюй съемочную площадку со специально разработанной схемой тестирования, чтобы гарантировать самые свежие результаты, в том числе наличие на месте группы безопасности COVID с возможностью тестирования ПЦР ".

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"Не будет возможности принять участие в шоу через Zoom, - говорится в письме. - Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасный и приятный вечер для всех вас лично, а также для всех миллионов поклонников кино по всему миру".