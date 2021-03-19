Биатлон: украинки провалились в последнем спринте Кубка мира
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сегодня, 19 марта, состоялся женский спринт на 10-м, заключительном, этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Победу в гонке одержала Тириль Экгофф из Норвегии, которая прошла дистанцию за 18 мин. и 44,6 сек.
Лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная, которая заняла 35-е место и отстала от первой позиции на 1 мин. и 9,3 сек.
Кубок мира
10-й этап
Эстерсунд, Швеция
Спринт, женщины
1. Тириль Экгофф (Норвегия) - 18.44,6 (0 + 1)
2. Доротея Вирер (Италия) - +2,5 (0 + 0)
3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) - +6,7 (0 + 0)
...
35. Елена Пидгрушная (Украина) - +1.09,3 (1 + 0)
41. Юлия Джима (Украина) - 1.19,2 (1 + 1)
44. Валентина Семеренко (Украина) - 1.22,6 (0 + 1)
54. Дарья Блашко (Украина) - 1.36,6 (1 + 1)
78. Анастасия Меркушина (Украина) - 2.21,6 (2 + 1)
- 12 марта украинская биатлонистка Юлия Джима финишировала пятой в женском спринте на девятом этапе Кубка мира.
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