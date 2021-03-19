Биатлон: украинки провалились в последнем спринте Кубка мира

19 марта, 2021, 15:22

Женская сборная Украины по биатлону неудачно выступила в спринте на последнем этапе Кубка мира

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня, 19 марта, состоялся женский спринт на 10-м, заключительном, этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Победу в гонке одержала Тириль Экгофф из Норвегии, которая прошла дистанцию за 18 мин. и 44,6 сек.

Лучшей среди украинок стала Елена Пидгрушная, которая заняла 35-е место и отстала от первой позиции на 1 мин. и 9,3 сек.

Кубок мира

10-й этап

Эстерсунд, Швеция

Спринт, женщины

1. Тириль Экгофф (Норвегия) - 18.44,6 (0 + 1)

2. Доротея Вирер (Италия) - +2,5 (0 + 0)

3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) - +6,7 (0 + 0)

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35. Елена Пидгрушная (Украина) - +1.09,3 (1 + 0)

41. Юлия Джима (Украина) - 1.19,2 (1 + 1)

44. Валентина Семеренко (Украина) - 1.22,6 (0 + 1)

54. Дарья Блашко (Украина) - 1.36,6 (1 + 1)

78. Анастасия Меркушина (Украина) - 2.21,6 (2 + 1)

12 марта украинская биатлонистка Юлия Джима финишировала пятой в женском спринте на девятом этапе Кубка мира.