Биатлон: мужская сборная Украины вслед за женской провалилась в последнем спринте Кубка мира

19 марта, 2021, 18:20

Мужская сборная Украины по биатлону неудачно выступила в спринте на последнем этапе Кубка мира

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня, 19 марта, состоялся мужской спринт на 10-м, заключительном, этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Победу в гонке одержал Лукас Гофер из Италии, который прошел дистанцию за 22 мин. 27,1 сек.

Сборная Украины в гонке была представлена Дмитрием Подручным, Артемом Примой, Богданом Цымбалом, Антоном Дудченко и Артемом Тищенко.

Лучший результат среди украинцев показал Пидручный, который с двумя промахами пришел 34-м и отстал от Гофера на 1 мин. 35,8 сек.

Кубок мира

10-й этап

Эстерсунд, Швеция

Спринт, мужчины

1. Лукас Гофер (Италия 0 + 0) 22:27.1

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0 + 0) +4.0

3. Тарье Бё (Норвегия, 0 + 0) +14.4

...

34. Дмитрий Пидручный (Украина, 1 + 1) +1:35.8

48. Антон Дудченко (Украина 0 + 1) +2:04.3

50. Богдан Цымбал (Украина, 1 + 0) +2:05.2

57. Артем Тищенко (Украина 0 + 0) +2:20.3

83. Артем Прима (Украина, 2 + 2) +3:07.3