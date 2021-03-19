Биатлон: мужская сборная Украины вслед за женской провалилась в последнем спринте Кубка мира
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сегодня, 19 марта, состоялся мужской спринт на 10-м, заключительном, этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Победу в гонке одержал Лукас Гофер из Италии, который прошел дистанцию за 22 мин. 27,1 сек.
Сборная Украины в гонке была представлена Дмитрием Подручным, Артемом Примой, Богданом Цымбалом, Антоном Дудченко и Артемом Тищенко.
Лучший результат среди украинцев показал Пидручный, который с двумя промахами пришел 34-м и отстал от Гофера на 1 мин. 35,8 сек.
Кубок мира
10-й этап
Эстерсунд, Швеция
Спринт, мужчины
1. Лукас Гофер (Италия 0 + 0) 22:27.1
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0 + 0) +4.0
3. Тарье Бё (Норвегия, 0 + 0) +14.4
...
34. Дмитрий Пидручный (Украина, 1 + 1) +1:35.8
48. Антон Дудченко (Украина 0 + 1) +2:04.3
50. Богдан Цымбал (Украина, 1 + 0) +2:05.2
57. Артем Тищенко (Украина 0 + 0) +2:20.3
83. Артем Прима (Украина, 2 + 2) +3:07.3
- 12 марта украинская биатлонистка Юлия Джима финишировала пятой в женском спринте на девятом этапе Кубка мира.
- 19 марта женская сборная Украины по биатлону неудачно выступила в спринте на последнем этапе Кубка мира.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти