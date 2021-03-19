Байден не жалеет о том, что назвал Путина убийцей, - Белый дом

19 марта, 2021, 12:57

Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина убийцей и не жалеет об этом

При этом Вашингтон намерен сохранить отношения с Москвой, на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, посол США в России остается в Москве, несмотря на временный отъезд российского посла .

"Мы продолжаем поддерживать отношения, и он, как и наша команда на местах, взаимодействует с россиянами. Мы по-прежнему считаем, что дипломатия всегда должен быть первым шагом и должна быть нашей целью, поскольку мы поддерживаем все отношения, даже с нашими противниками. И мы надеемся, что так будет и дальше ", - отметила Псаки.

Ей также задали прямой вопрос, жалеет ли Байден о том, что назвал Путина убийцей.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - добавила она.

Напомним, на этой неделе Байден назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.

Путин, в свою очередь, ответил на это детской поговоркой .

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