Байден назвал Камалу Харрис президентом США

19 марта, 2021, 15:58

Глава Белого дома Джо Байден оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис "президентом США"

Об этом сообщает Fox News.

"Когда мы с президентом Харрис совершили виртуальный тур по пункту вакцинации в Аризоне недавно, одна из медсестер делала людям инъекции, и каждое введение вакцины напоминало введение дозы надежды", - заявил Байден.

Телеканал напоминает, что президент США уже ошибался и также называл Харрис "избранным президентом". Это произошло в декабре 2020 года после вакцинации.

"Я вакцинировался, чтобы внушить обществу доверие к вакцине. Избранный президент Харрис сделала то же самое по той же причине", - сообщил Байден.

Также однажды сама Камала Харрис назвала себя "главнокомандующей".

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