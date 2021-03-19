Администрация Байдена может ввести санкции против компании-оператора "Северного потока-2", - Bloomberg
Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его информации, под санкции может попасть компания-оператор проекту - Nord Stream 2 AG.
Агентство пишет, что санкции могут быть представлены в форме промежуточного отчета. Кроме Nord Stream 2 AG, в них может попасть страховая компания, которая работала с судами, прокладывают трубопровод в Балтийском море, а также другие компании, предоставляющие вспомогательные суда и материалы для проекту.
Вчера в Госдепе США пригрозили санкциями компаниям, которые продолжат участие в строительстве "Северного потока-2". Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что "этот трубопровод является российским геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти