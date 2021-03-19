Администрация Байдена может ввести санкции против компании-оператора "Северного потока-2", - Bloomberg

19 марта, 2021, 10:58

Администрация президента США Джозефа Байдена может ввести дополнительные санкции, чтобы заблокировать строительство почти завершенного газопровода "Северный поток-2"

Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, под санкции может попасть компания-оператор проекту - Nord Stream 2 AG.

Агентство пишет, что санкции могут быть представлены в форме промежуточного отчета. Кроме Nord Stream 2 AG, в них может попасть страховая компания, которая работала с судами, прокладывают трубопровод в Балтийском море, а также другие компании, предоставляющие вспомогательные суда и материалы для проекту.

Вчера в Госдепе США пригрозили санкциями компаниям, которые продолжат участие в строительстве "Северного потока-2". Госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что "этот трубопровод является российским геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности".

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