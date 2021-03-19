18 марта в Киеве зафиксировали более 1,2 тыс. случаев коронавируса, - Кличко

19 марта, 2021, 12:52

За 18 марта в Киеве выздоровели в пять раз меньше людей, чем количество вновь выявленных случаев COVID-19

Об этом рассказал мэр Киевва Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .

"1210 инфицированных обнаружили в городе прошедшие сутки. Умерли 24 человека. Всего за период пандемии в столице 3015 летальных случаев от вируса", - отметил Кличко.

По его словам, среди заболевших: 691 женщина, младшей из которых 18, а старшей 93 года и 28 девочек от одного до 17 лет, также 462 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет и 29 мальчиков от одного до 17 лет. Заболели, в частности, 28 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 129 пациентов, также - 424 больных с подозрением на коронавирус. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

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Мэр Киева отметил, что выздоровели за сутки в Киеве 258 человек. Всего коронавирус преодолели 100 тыс. 804 жители столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 302, в Днепровском - 201, и в Деснянском районе - 184 случая", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, в связи со стремительным ростом заболеваемости, столица решила ввести усиленный трехнедельный карантин с 20 марта по 9 апреля

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