Знаменитый бегун Болт призвал МЮ избавиться от экс-футболиста "Шахтера"

18 марта, 2021, 19:37

Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт не понимает, почему за "Манчестер Юнайтед" играет бывший полузащитник "Шахтера" Фред

Об этом сообщает Goal.com .

По словам Болта, Фред старательно работает, но делает много ошибок.

"Я считаю, что Фреда не должно быть в полузащите " Манчестер Юнайтед ". На мой взгляд, ему слишком многого не хватает. Да, он усердно работает, но он не так хорошо играет в пас и делает слишком много неоправданных фолов. И вообще, команде действительно нужно больше нападающих, настоящих форвардов ", - сказал Усэйн Болт.

Фред перешел из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед" в 2018-м году за 59 млн евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 17,5 млн евро. В этом сезоне 28-летний бразилец провел 35 матчей и отдал лишь одну результативную передачу.

Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и рекордсменом в беге на 100 и 200 метров. Ямаец завершил карьеру в 2017 году.

В сентябре Фред заявил, что планирует остаться в "Манчестер Юнайтед".