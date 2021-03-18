Знаменитый бегун Болт призвал МЮ избавиться от экс-футболиста "Шахтера"
Об этом сообщает Goal.com .
По словам Болта, Фред старательно работает, но делает много ошибок.
"Я считаю, что Фреда не должно быть в полузащите " Манчестер Юнайтед ". На мой взгляд, ему слишком многого не хватает. Да, он усердно работает, но он не так хорошо играет в пас и делает слишком много неоправданных фолов. И вообще, команде действительно нужно больше нападающих, настоящих форвардов ", - сказал Усэйн Болт.
Фред перешел из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед" в 2018-м году за 59 млн евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 17,5 млн евро. В этом сезоне 28-летний бразилец провел 35 матчей и отдал лишь одну результативную передачу.
Усэйн Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и рекордсменом в беге на 100 и 200 метров. Ямаец завершил карьеру в 2017 году.
- В сентябре Фред заявил, что планирует остаться в "Манчестер Юнайтед".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти