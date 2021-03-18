YouTube заблокировал возможность трансляций на телеканале российских оккупантов в Крыму

18 марта, 2021, 13:39

Видеохостинг YouTube заблокировал возможность трансляций и публикаций видео на телеканале "Вести Крым"

Об этом говорится в сообщении на сайте телерадиокомпании.

Заблокирована возможность проведения прямых эфиров и публикации новых видео. YouTube заблокировал телеканал сроком на одну неделю, при этом предупреждение будет действовать до 15 июня 2021 года. Причиной стала публикация на сайте "Вести Крым" от 21 апреля 2019 под заголовком "Вот, кто в почете на Украине: Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР".

К этой публикации прикреплена видеохроника времен Второй мировой войны, в которой нацисты в поисках еврейского населения сжигают деревни и бросают гранаты.

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