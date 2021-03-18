YouTube заблокировал российских пропагандистов "Вести.Крым"

18 марта, 2021, 16:20

В среду, 17 марта, американский видеохостинг YouTube ограничил работу аккаунта прокремлевского ресурса "Вести.Крым"

Об этом заявили сами пропагандисты.

Причиной ограничений стала публикация видео "Вот, кто в почете на Украине: Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР".

Администрация YouTube признала данный ролик от 21 апреля 2019 года недопустимым из-за «языка вражды», в связи с чем заблокировала возможность публикации новых видео и ведения прямых трансляций.

Ограничение будет действовать неделю, а предупреждение - до 15 июня 2021 года. Если за это время канал допустит еще два нарушения, то, согласно правилам видеохостинга, он будет полностью удален.

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