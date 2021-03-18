Ярмоленко подешевел на треть, он больше не входит в топ-10 самых дорогих украинских футболистов
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Transfermarkt .
По версии немецких аналитиков, обновили трансферные стоимости футболистов АПЛ, новая цена Ярмоленко составляет 5 млн евро, а не 7,5, как было раньше. Вингер теперь занимает 13-е место в рейтинге самых дорогих украинских игроков.
Стоимость другого украинца, который играет в АПЛ, Александра Зинченко, осталась на прежнем уровне - 20 млн евро.
В нынешнем сезоне 31-летний Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" 21 матч, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Из-за травмы колена, полученной 9 февраля, он пропустил 5 матчей лондонцев в чемпионате Англии.
За сборную Украины полузащитник сыграл 92 матча и забил 38 голов.
- 16 марта стало известно, что Андрей Ярмоленко возобновил тренировки перед стартом отборочного турнира Чемпионата мира - 2022.
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