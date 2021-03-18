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Espreso.tvОбществоВзрывы боеприпасов на военных складах в Балаклее: ГБР сообщило о подозрении экс-майору ВСУ

Взрывы боеприпасов на военных складах в Балаклее: ГБР сообщило о подозрении экс-майору ВСУ

Госбюро расследований сообщило о подозрении экс-майору Вооруженных сил в связи со взрывами в воинской части города Балаклея, Харьковской области

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил в Facebook.

Его обвиняют по статье "халатное отношение к военной службе".

По данным следствия, 15 ноября 2019 года в результате небрежного отношения к службе офицера произошли взрывы элементов ЗРК ЗМ9 "Куб", что повлекло за собой ранения 4 военных и гибель трех военнослужащих.

"Проведенными экспертизами подтверждено, что небрежное отношение указанного лица к службе находится в причинно-следственной связи с наступлением вышеуказанных тяжелых последствий. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в прокуратуре.

  • Напомним, ночью 23 марта 2017 года из-за пожара начались взрывы на складах хранения боеприпасов недалеко от города Балаклея, Харьковской области. Количество эвакуированных жителей Балаклеи и близлежащих сел достигло 36000. Разрушены и повреждены 392 объекта.

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