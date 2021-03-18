Взрывы боеприпасов на военных складах в Балаклее: ГБР сообщило о подозрении экс-майору ВСУ
Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил в Facebook.
Его обвиняют по статье "халатное отношение к военной службе".
По данным следствия, 15 ноября 2019 года в результате небрежного отношения к службе офицера произошли взрывы элементов ЗРК ЗМ9 "Куб", что повлекло за собой ранения 4 военных и гибель трех военнослужащих.
"Проведенными экспертизами подтверждено, что небрежное отношение указанного лица к службе находится в причинно-следственной связи с наступлением вышеуказанных тяжелых последствий. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в прокуратуре.
- Напомним, ночью 23 марта 2017 года из-за пожара начались взрывы на складах хранения боеприпасов недалеко от города Балаклея, Харьковской области. Количество эвакуированных жителей Балаклеи и близлежащих сел достигло 36000. Разрушены и повреждены 392 объекта.
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