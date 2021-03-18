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Espreso.tvОбществоВыпуск телепередачи Мендель набрал на YouTube 15 тыс. негативных реакций и меньше 800 положительных

Выпуск телепередачи Мендель набрал на YouTube 15 тыс. негативных реакций и меньше 800 положительных


фото: DOM
Пилотный выпуск передачи "Взгляд с Банковой" с Юлией Мендель на телеканале "Дом" набрал на Youtube 15 тыс. негативных реакций и меньше 800 положительных

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Выпуск передачи "Взгляд с Банковой" пресс-секретаря президента Юлии Мендель набрал на Youtube 15 тыс. негативных реакций. Однако положительных оказалось меньше - 785.

  • Напомним, 15 марта на Youtube телеканала "Дом" вышел пилотный выпуск передачи "Взгляд с Банковой" с Юлией Мендель, пресс-секретарем президента Владимира Зеленского. Она рассказала о Центре противодействия дезинформации, о том, как отличить фейк от правдивой информации.

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