Вторник подписал приказ о ликвидации шахты "Надежда"

18 марта, 2021, 16:16

Шахта "Надежда" в селе Селец на Львовщине прекратит существование 30 июня 2021 года

И.о. министра энергетики Украины подписал приказ о ликвидации шахты, передает "Еспресо.Запад" .

Шахта "Надежда" от 2 ноября отключена от электроэнергии за долги - предприятие задолжало "Львовоблэнерго" 13,6 млн грн. Теперь рудник просто затапливают подземные воды.

В Минэнерго, которому подчиняется шахта, решили, что дешевле ее ликвидировать, чем восстанавливать добычу угля. В бюджете на 2021 год на это предусмотрели 107 млн грн. Однако, чтобы эти средства можно было использовать, нужен был приказ Минэнерго о ликвидации. Поэтому подписанный приказ означает, что теперь рудник будут финансировать по бюджетной программе "Мероприятия по ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий". Так, почти 390 работников рудника имеют шанс получить задолженность по зарплате. Правда, потом большинство из них сократят. Оставят только тех, кто вовлечен в процесс ликвидации.