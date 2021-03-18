Вторая волна COVID-19 накроет Украину на стыке апреля и мая, темпы вакцинации медленные, нужно не менее 100 тыс. вакцинированных в сутки, - Комиссаренко

18 марта, 2021, 18:09

Академик НАН Украины, профессор Сергей Комиссаренко заявил, что вторая волна заболеваемости коронавирусом COVID-19 накроет Украину на стыке апреля и мая 2021 года и отметил, что темпы вакцинации украинцев пока медленные

Об этом Комиссаренко сказал в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV .

"Дело в том, что введение жестких норм противоэпидемических мероприятий нужно не тогда, когда уже заболеваемость достигает пика. Нужно такие меры принимать, чтобы этого пика избежать. Поэтому я считаю, что в Киеве вовремя ввели местный локдаун. Насколько это будет эффективно, мы увидим позже. Но какова бы ни была эффективность, можно сразу сказать, что введение таких мер способствует уменьшению количества инфицированных COVID-19 ", - сказал Комиссаренко.

В ответ на вопрос Анжелики Сизоненко о количестве пиков заболеваемости ученый высказал мнение, что, несмотря на заявления чиновников, в Украине наблюдается начало второго по счету роста заражений коронавирусом.

"Премьер-министр Шмыгаль и министр здравоохранения Степанов говорят о третьем пике заболеваемости COVID-19. Когда я смотрю на график распространения инфицирования, вижу только начало второго пика. Но в конце концов принимаемые меры не зависят от того, какой это пик - второй или третий. Наконец, у нас нет лекарств, у нас нет пока вакцины в достаточном количестве - это наиболее важное мероприятие и наиболее важный источник борьбы с болезнью", - сказал Комиссаренко.

Профессор также спрогнозировал, что второй пик заболеваемости в Украине будет мощнее первого и будет наблюдаться в конце апреля - начале мая 2021 года.

Кроме того, Комиссаренко заявил, что для предотвращения распространения пандемии COVID-19 в Украине темпы иммунизации должны достигать не менее 100 тыс. вакцинированных в сутки, чтобы до конца года вакцинировать всех украинцев и остановить распространение коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb