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Espreso.tvМирВскоре администрация Байдена объявит о новых антироссийских санкциях, - Псаки

Вскоре администрация Байдена объявит о новых антироссийских санкциях, - Псаки


фото: Reuters
Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки заявила, что в ближайшее время американская администрация объявит о новых санкциях против РФ

Об этом Псаки заявила на брифинге, сообщает Новое время.

"Безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее", - заявила Псаки.

Она отметила, что подход новой администрации будет отличаться от работы команды Дональда Трампа.

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