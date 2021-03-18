Вскоре администрация Байдена объявит о новых антироссийских санкциях, - Псаки

18 марта, 2021, 07:55

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки заявила, что в ближайшее время американская администрация объявит о новых санкциях против РФ

Об этом Псаки заявила на брифинге, сообщает Новое время.

"Безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее", - заявила Псаки.

Она отметила, что подход новой администрации будет отличаться от работы команды Дональда Трампа.

Читайте также: На следующей неделе США введут санкции против России за вмешательство в выборы, кибератаки и убийства американских военных, - СМИ