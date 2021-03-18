Ветеранам войны с Россией позволили вне очереди вакцинироваться от коронавируса, - МЗ
18 марта, 2021, 17:21
Министерство здравоохранения добавило ветеранов войны с РФ к категории деятелей, которые могут вакцинироваться остаточными дозами препарата Covishield
Об этом сообщает правительственный портал .
"В случае отказа людей из групп риска, остатки доз из открытого флакона срочно предлагают общественным деятелям, к которым теперь относятся ветераны АТО/ООС. Если вакцину не используют в этот срок, она подлежит утилизации", - говорится в сообщении.
Ветераны войны с РФ могут записаться в лист ожидания через портал или мобильное приложение "Дія", а также через контакт-центр МЗ.
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