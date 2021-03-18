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Espreso.tvВойна с РФВетеранам войны с Россией позволили вне очереди вакцинироваться от коронавируса, - МЗ

Ветеранам войны с Россией позволили вне очереди вакцинироваться от коронавируса, - МЗ

Министерство здравоохранения добавило ветеранов войны с РФ к категории деятелей, которые могут вакцинироваться остаточными дозами препарата Covishield

Об этом сообщает правительственный портал .

"В случае отказа людей из групп риска, остатки доз из открытого флакона срочно предлагают общественным деятелям, к которым теперь относятся ветераны АТО/ООС. Если вакцину не используют в этот срок, она подлежит утилизации", - говорится в сообщении.

Ветераны войны с РФ могут записаться в лист ожидания через портал или мобильное приложение "Дія", а также через контакт-центр МЗ.

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