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Espreso.tvОбществоВ Запорожье пьяный мужчина устроил стрельбу на улице

В Запорожье пьяный мужчина устроил стрельбу на улице

В Запорожье патрульные получили два вызова от прохожих о том, что на проспекте Соборном неизвестный стреляет из оружия. Заявители добавили приметы нарушителя

Об этом сообщает Нацполиция.

"Неподалеку от места происшествия инспекторы заметили похожего по описанию человека. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него предмет, похожий на пистолет и газовый баллончик ", - говорится в сообщении.

На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу отделения полиции №1 для установления дальнейших обстоятельств происшествия.

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