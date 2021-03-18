В Запорожье пьяный мужчина устроил стрельбу на улице

"Неподалеку от места происшествия инспекторы заметили похожего по описанию человека. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него предмет, похожий на пистолет и газовый баллончик ", - говорится в сообщении.