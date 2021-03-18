В Запорожье пьяный мужчина устроил стрельбу на улице
18 марта, 2021, 16:25
В Запорожье патрульные получили два вызова от прохожих о том, что на проспекте Соборном неизвестный стреляет из оружия. Заявители добавили приметы нарушителя
Об этом сообщает Нацполиция.
"Неподалеку от места происшествия инспекторы заметили похожего по описанию человека. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него предмет, похожий на пистолет и газовый баллончик ", - говорится в сообщении.
На место стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу отделения полиции №1 для установления дальнейших обстоятельств происшествия.
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