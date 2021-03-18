В Испании официально разрешили эвтаназию

18 марта, 2021, 18:25

Испания стала шестой страной, узаконившей эвтаназию: люди, страдающие неизлечимыми мучительными болезнями, получат право покончить с собой

Об этом пишет Associated Press .

За это решение проголосовали 202 депутата нижней палаты парламента, против - 140 парламентариев.

Министр здравоохранения Каролина Дариас приветствовала принятие законопроекта как важный шаг на пути к признанию прав человека.

"Мы движемся к более гуманному и справедливому обществу", - сказала она Конгрессу депутатов. Ожидается, что закон вступит в силу в середине июня.

Закон предусматривает, что право на добровольный уход из жизни получат люди, длительно страдающие от неизлечимых болезней, сопровождающихся тяжелыми физическими муками.

Согласно закону запрос на эвтаназию пациент будет подавать лично и письменно. Его в течение пяти недель будет рассматривать медицинская комиссия. За это время человек должен минимум четыре раза подтвердить свое желание. Эвтаназию пациенту проведут дома или в больнице. Врачи могут отказаться от участия в процедуре, а пациент - отозвать заявление в любой момент.

Сегодня эвтаназия в том или ином виде узаконена в Бельгии, Нидерландах, Колумбии, Канаде, Люксембурге. В Швейцарии и некоторых штатах США такие процедуры допускаются, но не узаконены.

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