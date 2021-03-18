В ВОЗ подтвердили эффективность вакцины Johnson&Johnson против новых штаммов коронавируса
Об этом повыдомляе CGTN , передает "Общественное".
По словам главы Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандра Кравиото, вакцина доказала свою эффективность в странах, где распространены различные варианты COVID-19.
"После изучения доказательств у нас есть вакцина, которая доказала свою безопасность и продемонстрировала необходимую эффективность, чтобы мы могли рекомендовать ее для использования людям старше 18 лет без ограничения по возрасту", - заявил Кравиото.
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Медицинские регуляторы США, Канады и Южной Африки также одобрили использование Johnson&Johnson.
- Напомним, 11 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину Johnson & Johnson ЕС уже заказал 400 млн доз. Johnson & Johnson стал четвтертую по счету вакциной, одобренной в ЕС.
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