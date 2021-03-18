В Укрнафте заявили, что прекращение поставок из России нефтепродуктов не приведет к дефициту топлива

18 марта, 2021, 19:19

Компания "Укртатнафта" заявляет, что прекращение поставок нефтепродуктов из России с 1 апреля не приведет к дефициту или росту цен на топливо

Соответствующее заявление обнародовано на сайте ПАО "Укртатнафта".

"ПАО " Укртатнафта " заявляет, что прекращение поставок российских нефтепродуктов с 1 апреля 2021 года, о чем заявила группа компаний-импортеров, не вызовет дефицита и роста цен на рынке Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, учитывая, что доля поставок именно этих компаний в прошлом году составила менее 30% потребления, рынок имеет возможности быть сбалансированным за счет увеличения внутреннего производства и импорта из других направлений, в том числе используя морские поставки танкерами.

Также в компании сообщают, что пока Укрнафта располагает остатками нефтяного сырья на терминале в Одессе в объеме двух танкеров, что позволяет оперативно реагировать в случае возникновения дефицита на рынке, и имеет технические возможности увеличить загрузку технологических установок и дополнительно выработать 120 тыс тонн нефтепродуктов в месяц.

Напомним, швейцарский трейдер Proton Energy Group SA сообщил, что прекращает поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля.

В 2020 году Proton Energy обеспечила около 22% рынка дизтоплива и сжиженного газа, написал Сергей Куюн на Facebook. Он отметил, что накануне пикового потребления в апреле "новость об остановке поставок, мягко говоря, не очень хорошая".

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