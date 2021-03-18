В Украине растет спрос на коричневые шампиньоны, но до сих пор достигает лишь 5% потребленных грибов, - эксперт

18 марта, 2021, 20:23

Украинцы покупают все больше коричневые шампиньоны. В одном из столичных заведений королевские шампиньоны размером с ладонь - портобелло - используют вместо булочек при приготовлении бургеров

Об этом говорится в сюжете "Агро Экспресс" на телеканале "Еспресо".

"В последние годы мы наблюдаем рост спроса на коричневые шампиньоны. В течение последних пяти лет этот спрос вырос где-то в несколько раз. Но потребление коричневых шампиньонов в Украине остается весьма незначительным - это примерно 5% от потребленного гриба ", - рассказал Максим Енченко, директор информационного агентства " Умдис ".

По его словам, эта тенденция очень заметна и соответствует направлениям в других странах.

В Украину приходит тренд из США есть портобелло, - сообщила Инна Устиловская, пиар-директор информационного грибного агентства "Умдис".

"Портобелло - это те же королевские шампиньоны, но дорощенные до больших размеров, где-то с ладонь. И в одном из киевских ресторанов в меню появились бургеры с портобелло вместо булочек ", - сказала Устиловская.

Енченко напомнил, что в Украине ежегодно во время Великого поста наблюдается повышение спроса на шампиньоны. Так происходит и в этом году. В результате ожидается рост цены на 15-20%.