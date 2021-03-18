В Украине повторное заражение COVID-19 подтверждено у 1360 человек

Об этом сообщает " Укринформ ".

"Мы собрали информацию о людях, которые переболели один раз, были внесены в электронную систему эпиднадзора как выздоровевшие, и затем через определенный период им снова был поставлен диагноз COVID-19. По состоянию на 16 марта таких людей было 1360, это по данным областных лабораторных центров ", - сказал Родина.

Он отметил, что покамест секвенирование генома вируса из биоматериала, который был взят у повторно заболевших, не проводили, поэтому пока нет доказательств, что повторное заболевание вызвано одним и тем же штаммом вируса.

"То есть сказать, что повторный случай - это когда человек заболел, выздоровел, и через какой-то период снова болеет, сейчас не можем. Мы просто для себя провели скрининг, были одни и те же люди, которые предварительно болели и затем повторно заболели. Это была идентификация по фамилии ", - сказал Родина.

Он добавил, что срок между двумя диагностиками коронавируса у разных людей разный: от 2 до 8 месяцев.

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