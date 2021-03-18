В работе Telegram и Wikipedia произошли сбои
Об этом сообщает сервис Downdetector .
Сбои в Telegram начались примерно в 16:30 и продолжались в течение восьми минут, после чего приложение возобновило работу. Позже оно снова начало давать сбои около 16:50 в течение нескольких минут. При этом в Украине наблюдалась разная ситуация по работе приложения, как в разных местах страны, так и у различных провайдеров. В целом же по Европе сбои в разных странах.
Сайт Downdetector получил от пользователей до 800 отчетов о сбоях в Telegram в период с 16:20 до 16:55.
Также наблюдались проблемы с подключением к Wikipedia. При запросе к сайту не происходило подключения. Downdetector сообщает о 50 сообщениях о сбоях в работе сайта.
- Напомним, 17 марта произошел сбой в работе поисковой системы и сервисов Google
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