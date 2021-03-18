18 марта, 2021, 17:46

В течение получаса в Украине наблюдались сбои мессенджера Telegram и сайта Wikipedia

Об этом сообщает сервис Downdetector .

Сбои в Telegram начались примерно в 16:30 и продолжались в течение восьми минут, после чего приложение возобновило работу. Позже оно снова начало давать сбои около 16:50 в течение нескольких минут. При этом в Украине наблюдалась разная ситуация по работе приложения, как в разных местах страны, так и у различных провайдеров. В целом же по Европе сбои в разных странах.

Сайт Downdetector получил от пользователей до 800 отчетов о сбоях в Telegram в период с 16:20 до 16:55.

Также наблюдались проблемы с подключением к Wikipedia. При запросе к сайту не происходило подключения. Downdetector сообщает о 50 сообщениях о сбоях в работе сайта.

Напомним, 17 марта произошел сбой в работе поисковой системы и сервисов Google

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