В Одессе киберполиция подозревает 24-летнего парня в хищении 15 млн паролей пользователей

18 марта, 2021, 13:52

Киберполиция подозревает 24-летнего жителя Одессы в распространении вирусных писем на электронную почту пользователей с целью завладения паролями от интернет-банкинга

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

Киберполиция подозревает, что 24-летний местный житель собственноручно разработал и распространял вредоносное программное обеспечение.

По версии следствия, программа позволяла удаленного взлома административных панелей вебресурсов.

В киберполиции утверждают, что парень получал имеющиеся в таких панелях сведения о пользователях, в частности их персональные данные, банковские реквизиты, данные для входа в интернет-банкинг, аккаунтов соцсетей, электронных ящиков и тому подобное.

"Хакер зашифровывал вредоносное программное обеспечение в документы в формате pdf и рассылал на электронные ящики пользователей почтовых сервисов. Для этого он выдавал себя за представителя службы безопасности сервисов. Свою разработку человек также продавал на хакерских форумах и в мессенджере", - заявляют в киберполиции.

В доме правонарушителя работники полиции провели санкционированный обыск. У парня изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику.

Киберполицейские заявляют, что обнаружили образцы вирусного программного обеспечения, около 15 млн дискредитированных логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, банковские реквизиты пользователей и списки авторизационных данных в вебпанелей.

Киберполиция выдвинула парню подозрение в создании вредоносного программного обеспечения.

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