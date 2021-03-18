В МВД обновили базу экзаменационных вопросов по ПДД

18 марта, 2021, 12:37

С 6 апреля будущие водители будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД .

Отмечается, что все изменения в билеты будут внесены в онлайн-тренажер для проверки знаний правил дорожного движения, расположенные на сайте Главного сервисного центра МВД.

Читайте также: Конфискация автомобиля, аресты и штрафы: что грозит за нарушение ПДД по новому закону

"Обновленная теоретическая часть экзамена содержит ряд новых дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители. Это поможет новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем автомобиля. Все билеты будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие - устранены", - говорится в сообщении.

12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который повышает штрафы за нарушение ПДД.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо