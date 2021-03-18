В МВД обновили базу экзаменационных вопросов по ПДД
18 марта, 2021, 12:37
С 6 апреля будущие водители будут сдавать теоретические экзамены в сервисных центрах МВД по новым экзаменационным билетам
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД .
Отмечается, что все изменения в билеты будут внесены в онлайн-тренажер для проверки знаний правил дорожного движения, расположенные на сайте Главного сервисного центра МВД.
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"Обновленная теоретическая часть экзамена содержит ряд новых дорожных ситуаций, с которыми часто сталкиваются водители. Это поможет новичкам оперативно принимать правильные решения за рулем автомобиля. Все билеты будут актуализированы в соответствии с действующим законодательством, а устаревшие - устранены", - говорится в сообщении.
- 12 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который повышает штрафы за нарушение ПДД.
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