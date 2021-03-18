В Кремле отреагировали на заявление Байдена о Путине-убийце
18 марта, 2021, 13:06
В Кремле считают "очень плохими" высказывания президента США Джо Байдена, который согласился с утверждением о том, что президент РФ Владимир Путин является убийцей
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Медуза.
"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", - сказал он.
- 16 марта американская разведка обнародовала рассекреченный отчет о вмешательстве России и других стран в выборы президента США в 2020 году.
- Согласно выводам разведки, Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США 2020 года, дискредитируя Джо Байдена в пользу тогдашнего главы Белого дома Дональда Трампа. Для этого, в частности, использовали таких агентов влияния Кремля, как народный депутат Андрей Деркач.
- 17 марта президент Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина "убийцей" и заверил, что тот "заплатит" за свои действия.
- В Министерстве торговли США заявили, что усиливают санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
- После этого Россия вызвала в Москву своего посла в США Анатолия Антонова.
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