В ЕС отреагировали на слова Байдена про "Путина-убийцу"

18 марта, 2021, 15:48

Владимир Путин, как президент России, несет ответственность за политику и действия российских властей

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Набила Массрали, отвечая на вопрос, соглашается ли глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель с обвинениями президента США Джо Байдена в адрес Путина, сообщает Европейская правда.

"К сожалению, есть длинный список успешных и неудачных покушений, совершенных на критиков и независимых лиц в России, включая политиков и журналистов. Многие из этих дел не были расследованы, остаются нерешенными, а виновники не привлечены к ответственности", - сказала Массрали.

Представитель Еврокомиссии напомнила о санкциях, введенных ЕС против лиц, принадлежащих к русской военной разведке или конкретным институтам химических исследований в России по делам о покушениях на Алексея Навального и Сергея и Юлию Скрипалей.

"Российские власти также осуществили незаконные действия в Украине и сыграли четкую роль в других конфликтах в соседних странах с ЕС и за их пределами. Как президент Российской Федерации, Владимир Путин в конечном итоге несет ответственность за политику и действия российских властей", - заявила пресс-секретарь.

17 марта президент Джо Байден назвал главу Кремля Владимира Путина "убийцей" и заверил, что тот "заплатит" за свои действия.

После этого Россия вызвала в Москву своего посла в США Анатолия Антонова.

А сам Путин ответил : "Кто обзывается, сам так называется".

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