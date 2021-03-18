В честь украинца назвали два гимнастических элемента, которые он выполнил первым в мире

18 марта, 2021, 11:39

Международная федерация гимнастики назвала два новых элемента на брусьях именем украинца Петра Пахнюка, который выполнил их первым в мире

Об этом сообщает Sport.ua .

Элементы в упражнениях на брусьях получили названия "Пахнюк 1" и "Пахнюк 2". Украинец выполнил уникальные элементы на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Венгрии в 2020 году. В квалификации Петр Пахнюк сделал сальто вперед "с плеч в плечи", а в финале - сальто вперед "с плеч в выс".

"Я пробовал новые элементы, изучал таблицу. А потом поймал себя на мысли, что можно попробовать, что это действительно возможно. Это специфическая техника исполнения: быстро вкручивать переднее сальто. После этого очень быстро разводить ноги. Есть выполнения такого элемента прямых рук. А я выполняю с согнутых рук. У меня было такое волнение - в глазах даже темнело. Перед соревнованиями я себе представлял, как я упаду ", - рассказал Пахнюк.

29-летний Петр Пахнюк является чемпионом Европы-2020 в командном первенстве и серебряным медалистом ЧЕ 2019 и 2020 годов в упражнениях на брусьях.

Напомним, 12 декабря мужская сборная Украины завоевала золотую награду в командном первенстве на чемпионате Европы.

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