В ближайшие дни станет известно, какая компания будет поставлять в Украину топливо "Роснефти" вместо Proton Energy, - Куюн
Ведь в ближайшие дни должны объявить компанию, которая будет поставлять в Украину топливо "Роснефти" вместо Proton Energy, заявившей ранее о прекращении поставок с 1 апреля. Об этом заявил Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95", в эфире программы "Energo live" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Рынок сегодня очень напряженно наблюдает за этой ситуацией. Сегодня появились обнадеживающие новости. Опасения, что поставки будут прекращены, как будто не подтверждаются: речь идет лишь о том, что вместо Proton Energy будет другой трейдер. Звучат очень известные международные названия компаний", - сказал Куюн.
Он напомнил, что "Роснефть" - это крупнейший производитель нефтепродуктов в мире, и очень много международных компаний торгуют его продуктом.
"Я думаю, мы узнаем в ближайшие дни, кто из них станет поставщиком в Украину", - сказал директор консалтинговой группы.
Геннадий Рябцев, директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея", убежден, что дизтопливо и сжиженный газ будет - но, скорее всего, по немного более высокой цене, чем предлагал Proton Energy.
"Насколько - будет зависеть от того, насколько быстро найдется компания, которая заменит Proton Energy на рынке Украины", - сказал Рябцев.
- Швейцарский трейдер Proton Energy Group SA сообщил, что прекращает поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля.
- В 2020 году Proton Energy обеспечила около 22% рынка дизтоплива и сжиженного газа, написал Сергей Куюн на Facebook. Он отметил, что накануне пикового потребления в апреле "новость об остановке поставок, мягко говоря, не очень хорошая".
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