В ближайшее время планируем проверить украинцев на наличие антител к коронавирусу, - МЗ

18 марта, 2021, 14:02

Чтобы получить лучшее представление того, сколько людей столкнулись с вирусом, в Украине планируют провести исследование для определения наличия антител к COVID-19 у населения

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

"Планируется проведение исследования в ближайшее время, чтобы установить наличие антител (у населения - ред.)", - подчеркнул он.

По его словам, часть населения могло переболеть коронавирус бессимптомно и не обращаться за медицинской помощью.

"Это делается, чтобы эпидемиологи знали, какое точное число людей столкнулись с вирусом. Наличие антител класса G у человека свидетельствует, что он тем или иным образом столкнулся с инфекцией COVID-19. Возможно, он переболел бессимптомно", - отметил Родина.

15053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 марта.

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