 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ ближайшее время планируем проверить украинцев на наличие антител к коронавирусу, - МЗ

В ближайшее время планируем проверить украинцев на наличие антител к коронавирусу, - МЗ


фото: reuters
Чтобы получить лучшее представление того, сколько людей столкнулись с вирусом, в Украине планируют провести исследование для определения наличия антител к COVID-19 у населения

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина.

"Планируется проведение исследования в ближайшее время, чтобы установить наличие антител (у населения - ред.)", - подчеркнул он.

По его словам, часть населения могло переболеть коронавирус бессимптомно и не обращаться за медицинской помощью.

"Это делается, чтобы эпидемиологи знали, какое точное число людей столкнулись с вирусом. Наличие антител класса G у человека свидетельствует, что он тем или иным образом столкнулся с инфекцией COVID-19. Возможно, он переболел бессимптомно", - отметил Родина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 марта, 2021 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать